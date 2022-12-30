أكرم توفيق يخضع لعملية الرباط الصليبي في النمسا اليوم

يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى عملية جراحية، اليوم الجمعة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور النمساوي الذي سبق وأجرى له العملية الأولى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، والذي رافق اللاعب إنه تم إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا، لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق، مضيفا أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب سيتمكن لاعب الأهلي من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد قال إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم ‏بالنادي وبرفقته الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، توجها مساء أمس الخميس، إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب المقرر لها، اليوم الجمعة، وفقًا للترتيبات الطبية التي ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية على ملعب التتش، ‏وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.