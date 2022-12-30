الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أكرم توفيق يخضع لعملية الرباط الصليبي في النمسا اليوم

أكرم توفيق أثناء
أكرم توفيق أثناء الجراحة الأولي

يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى عملية جراحية، اليوم الجمعة،  بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور النمساوي الذي سبق وأجرى له العملية الأولى.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، والذي رافق  اللاعب إنه تم  إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى النمسا، لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق وأن أجرى لأكرم توفيق الجراحة الأولى في وقت سابق، مضيفا أنه في ضوء الاتصالات التي جرت مع الطبيب سيتمكن لاعب الأهلي من إجراء العملية الجراحية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد قال إن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم ‏بالنادي وبرفقته الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، توجها مساء أمس الخميس، إلى النمسا ‏لإجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب المقرر لها، اليوم الجمعة، وفقًا للترتيبات الطبية التي ‏جرت خلال الساعات الماضية قبل السفر.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية على ملعب التتش، ‏وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في القاهرة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أكرم توفيق الاهلى الرباط الصليبي أحمد أبوعبلة السويسري مارسيل كولر النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار العودة لمستندات التحصيل

معهد التخطيط القومى يختتم برنامجًا تدريبيًا عن إدارة البصمة الكربونية

أسهم أوروبا تنهى عامًا مضطربًا وسط مخاوف من الركود

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة

أسيوط تكرم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا