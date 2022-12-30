الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء مدرسة بحى المنتزه فى الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عبدالمنعم السايح بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة بجوار مدرسة محمود عباس العتى الرسمية لغات منطقة طوسون، بحي المنتزه ثان محافظة الإسكندرية، لإنشاء مدرسة عليها، وأحالت اللجنة تقريرها بشأنه إلى المجلس وأوصت بإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه من أجل المصلحة العامة.

كما أوصت اللجنة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج تنفيذ الاقتراح بخطة العام المالي 2022-2023.

وقال النائب سامح السايح، مقدم الاقتراح برغبة، إن هذا الاقتراح بهدف تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالأبنية التعليمية، وذلك لإنشاء مدرسة بجوار مدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات منطقة طوسون بحي المنتزه ثاني محافظة الإسكندرية، لإنشاء مدرسة عليها، وذلك لتخفيف كثافة الفصول بالمدارس المجاورة لها.

وطالب النائب سامح السايح، الحكومة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة بالاقتراح برغبة لإنشاء مدرسة عليها.

اقتراحات النواب اقتراح برغبة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتراحات والشكاوى المصلحة العامة تخفيف كثافة الفصول

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