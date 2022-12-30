«حماية المستهلك» يشن حملة لضبط الأسواق

يشن جهاز حماية المستهلك عدة حملات لضبط الأسواق والتأكد من عدم احتكار السلع وأيضًا عدم المبالغة في الأسعار.

وفي هذا السياق، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا يرصد جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار.

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين.

مأمور ضبط قضائي: الحملات تستهدف منع حجب السلع عن المستهلكين

وقال محمد سعد، مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، إن الحملات تستهدف منع حجب السلع عن المستهلكين وبيع السلع بأغلى من سعرها المعلن أو المحدد وحيازة أو عرض سلع قد تكون ضارة بسلامة المستهلك، وغيرها من المخالفات التي يمكن رصدها خلال التفتيش، مشيرًا إلى أن من المخالفات التي جرى رصدها بيع سلعة الفاصوليا منتهية الصلاحية بسعر أقل من سعرها كتضليل وخداع للمستهلك.

وتعد الحملات خطوة مهمة على أرض الواقع بعد تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك تجاه حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر يستغل تلك الظروف، حيث يتم المرور على الأماكن جميعها خاصة المكتظة بالسكان نظرًا لورود عدد كبير من الشكاوى، إذ أنّ الأماكن التي بها تعداد سكاني كبير تكون نسبة الشكاوى فيها عالية.