الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حماية المستهلك» يشن حملة لضبط الأسواق

جريدة الدستور

يشن جهاز حماية المستهلك عدة حملات لضبط الأسواق والتأكد من عدم احتكار السلع وأيضًا عدم المبالغة في الأسعار.

وفي هذا السياق، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا يرصد جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار.

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. 

مأمور ضبط قضائي: الحملات تستهدف منع حجب السلع عن المستهلكين

وقال محمد سعد، مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، إن الحملات تستهدف منع حجب السلع عن المستهلكين وبيع السلع بأغلى من سعرها المعلن أو المحدد وحيازة أو عرض سلع قد تكون ضارة بسلامة المستهلك، وغيرها من المخالفات التي يمكن رصدها خلال التفتيش، مشيرًا إلى أن من المخالفات التي جرى رصدها بيع سلعة الفاصوليا منتهية الصلاحية بسعر أقل من سعرها كتضليل وخداع للمستهلك.

وتعد الحملات خطوة مهمة على أرض الواقع بعد تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك تجاه حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر يستغل تلك الظروف، حيث يتم المرور على الأماكن جميعها خاصة المكتظة بالسكان نظرًا لورود عدد كبير من الشكاوى، إذ أنّ الأماكن التي بها تعداد سكاني كبير تكون نسبة الشكاوى فيها عالية.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك احتكار السلع احتكار السلع الغذائية حملات لضبط الأسواق حملات ضبط الأسواق صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر حجب السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار العودة لمستندات التحصيل

معهد التخطيط القومى يختتم برنامجًا تدريبيًا عن إدارة البصمة الكربونية

أسهم أوروبا تنهى عامًا مضطربًا وسط مخاوف من الركود

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة

أسيوط تكرم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا