هل يتعاقد الأهلي مع فرجاني ساسي في يناير؟.. مصدر يكشف الحقيقة

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، النقاب حول حقيقة مفاوضات إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق لضم فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري حالياً ولاعب الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي مفاوضات مع فرجاني ساسي، ولم يتم عرض اللاعب على الأهلي، خاصة أن هناك معايير وضعها كولر في بعض مواصفات اللاعبين الذين برغب في ضمهم، وأن الفريق يحتاج إلى مهاجم سوبر لقيادة الهجوم وليس التعاقد مع لاعب وسط أجنبي.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي اتفقت مع المدير الفني للفريق على النزول بمعدل الأعمار خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح أمس الخميس على ملعب ‏التتش؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز التي تقام ‏مساء يوم الإثنين المقبل على استاد الأهلي بالسلام.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين اليوم الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح غداً السبت ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها مساء الإثنين المقبل على ملعبه بالسلام.

وتعادل الأهلي 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏