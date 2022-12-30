الليلة.. العرض الأول لـ«سيدتى الجميلة» بطولة أحمد السقا

يبدأ الفنان أحمد السقا، اليوم الجمعة، عرض مسرحيته الجديدة "سيدتي الجميلة" لمدة ليلتين، على مدار اليوم وغدٍ السبت، في إطار الاحتفالات بليلة رأس السنة على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر.

ويعيد السقا تقديم مسرحية "سيدتي الجميلة" على خشبة المسرح مجددًا بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969، بطولة النجمين الراحلين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، وهي إحدى روائع الكاتب المسرحي برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية "كمال" التي قدمها فؤاد المهندس.

ويعود أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 19 عامًا، منذ تقديم مسرحية "كده أوكيه" تأليف أحمد عفيفي، وإخراج سمير العصفوري.

وينتظر السقا عرض فيلم "السرب"، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.