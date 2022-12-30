اعتزلت الفن.. أبرز تصريحات وفاء سالم بعد تصدرها ترندات جوجل

تصدرت الفنانة وفاء سالم مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب إعلانها اعتزالها الفن، دون أن تكشف الأسباب الخاصة وراء قرارها.

كشفت الفنانة وفاء سالم عن اتخاذها قرار الاعتزال، والابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى أسباب خاصة بها ستشرحها في وقت لاحق، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر يوتيوب، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت وفاء سالم أنها فور انتشار الصورة التي تصدرت بها الترندات بسبب التغييرات التى طرأت على شكلها، جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف.

تصريحات سابقة للفنانة وفاء سالم

قالت الفنانة وفاء سالم إنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية وملامح وجهها بعد إجراء عملية الجراحة التجميلية التصحيحية لأخطاء جراحات تجميلية سابقة سببت لها تداعيات صحية كبيرة.

ونفت، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن تكون الصورة المتداولة لها وتُظهر تغيرا كبيرا في ملامحها بتشوه في تفاصيل وجهها، قائلة: "مش للدرجة دي، دي كانت فوتوشوب، مكانتش بهذا السوء".

وأوضحت أنه تم استدراجها عبر مجموعات تسويق لمراكز تجميل، قائلة: "مكنتش شاطرة إني أميز عروض مراكز تجميل، وتم استدراجي عبر مجموعات تسويقية، قالولي وقتها تعالي اتفرجي وشوفي، ومكنتش عارفة الفرق بين الجيد والسيئ، خاصة أن حقن الفيلر بالذات لا بد أن تتم على أيادي المختصين وأن نكون على ثقة تامة فى الطبيب الذي يجري تلك العملية".

وأشارت إلى أن التسويق الذي تم ترويجه حينها لم يكن حقيقيًا، قائلة: "قعدوا يعلوا على بعض ويجودوا وكل واحد يقدم عرض مختلف عشان يصلح اللي عمله اللي قبله، وكل ما أصلح عيب من العملية التي سبقت الأولى الأمور تزداد سوءًا".