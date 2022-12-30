الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اعتزلت الفن.. أبرز تصريحات وفاء سالم بعد تصدرها ترندات جوجل

وفاء سالم
وفاء سالم

تصدرت الفنانة وفاء سالم مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب إعلانها اعتزالها الفن، دون أن تكشف الأسباب الخاصة وراء قرارها.

كشفت الفنانة وفاء سالم عن اتخاذها قرار الاعتزال، والابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى أسباب خاصة بها ستشرحها في وقت لاحق، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر يوتيوب، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عنها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت وفاء سالم أنها فور انتشار الصورة التي تصدرت بها الترندات بسبب التغييرات التى طرأت على شكلها، جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف.

تصريحات سابقة للفنانة وفاء سالم

قالت الفنانة وفاء سالم إنها تشعر بتحسن كبير في حالتها الصحية وملامح وجهها بعد إجراء عملية الجراحة التجميلية التصحيحية لأخطاء جراحات تجميلية سابقة سببت لها تداعيات صحية كبيرة.

ونفت، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن تكون الصورة المتداولة لها وتُظهر تغيرا كبيرا في ملامحها بتشوه في تفاصيل وجهها، قائلة: "مش للدرجة دي، دي كانت فوتوشوب، مكانتش بهذا السوء".

وأوضحت أنه تم استدراجها عبر مجموعات تسويق لمراكز تجميل، قائلة: "مكنتش شاطرة إني أميز عروض مراكز تجميل، وتم استدراجي عبر مجموعات تسويقية، قالولي وقتها تعالي اتفرجي وشوفي، ومكنتش عارفة الفرق بين الجيد والسيئ، خاصة أن حقن الفيلر بالذات لا بد أن تتم على أيادي المختصين وأن نكون على ثقة تامة فى الطبيب الذي يجري تلك العملية".

وأشارت إلى أن التسويق الذي تم ترويجه حينها لم يكن حقيقيًا، قائلة: "قعدوا يعلوا على بعض ويجودوا وكل واحد يقدم عرض مختلف عشان يصلح اللي عمله اللي قبله، وكل ما أصلح عيب من العملية التي سبقت الأولى الأمور تزداد سوءًا".

وفاء سالم الفنانة وفاء سالم اعتزال وفاء سالم قرار الاعتزال تصريحات سابقة للفنانة وفاء سالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار العودة لمستندات التحصيل

معهد التخطيط القومى يختتم برنامجًا تدريبيًا عن إدارة البصمة الكربونية

أسهم أوروبا تنهى عامًا مضطربًا وسط مخاوف من الركود

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة

أسيوط تكرم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا