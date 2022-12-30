مطران أبو قرقاص يزور كنيسة السيدة العذراء في بني عبيد

أجرى الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، زيارة رعوية إلى كنيسة السيدة العذراء ببني عبيد وكان في استقباله الأب ارميا ملاك راعي الكنيسة وشعب الرعية.

وخلال الزيارة قدم الأب الراعي كلمة ترحيب بالأنبا بشارة، كما قام الشعب الايبارشية بمشاركة بترانيم ومدائح روحية، من جهته ألقى نيافته كلمة العظة بمناسبة ختام السنة عن كيف نستقبل عام جديد ونقدم توبة حقيقية من خلال اتباع المسيح " خذ قرار في حياتك كيف أبدأ سنة جديد"، اجعل من قلبك مغارة يولد فيها يسوع، وفي الختام منح نيافته البركة الرسولية للحاضرين .

وفي سياق متصل ، كان الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية أبوقرقاص، قد استقبل الأنبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بالقاهرة، وكان يرافقه الأب ميخائيل صبحي راعي كنيسة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس والشماس الإكليريكي عبدالسلام وبحضور الأب القمص متي راجي والأب فادي فاروق.

جاء ذلك لتبادل التهاني بعيد الميلاد وراس السنة ساد اللقاء أجواء من الفرح وتبادل التهاني القلبية، كما عبر نيافة الأنبا بشارة عن سعادة بالزيارة التي عبر فيها عن المحبة الأخوية.