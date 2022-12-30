الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

حصاد 2022.. مواقف إنسانية للرئيس السيسى مع المواطنين «فيديو»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد حصاد 2022 مواقف إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع المواطنين.

واستعرض التقرير رؤية الرئيس السيسي في العديد من المواقف الإنسانية، والاستجابة للمواطنين خلال جولاته التفقدية.

وحينما قابل الرئيس السيسي أهالي مصر القديمة، وقال لهم: "كلكم أهلي وحبايبي"، كان ضمن المواقف الكاشفة عن اهتمام الرئيس السيسي بكل الناس، خاصة البسطاء.

الإنسانية قوة

وأكد التقرير أن الإنسانية قوة تدل على تحمل واحتمال المشكلات والالتزامات، وهذا ما رأيناه في احتفالات قادرون باختلاف، ويوم الشهيد، وتعامل الرئيس السيسي مع الضعيف والصغير والكبير، فضلًا عن احترامه للمرأة المصرية والحفاظ عليها.  

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