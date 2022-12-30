الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية "FSB"، اليوم الجمعة، اعتقال مهاجرا من أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية FSB، نبأ الاعتقال دون أن تكشف عن طبيعة الجريمة الإرهابية التي كان يخطط لها الأوكراني المعتقل، إلا أن التهم الموجهة له لم تشمل هذه الفئة من الجرائم التي تتضمن وقائع التحضير لهجوم إرهابي فحسب، وإنما أيضا التجنيد في التنظيمات الإرهابية، والدعوات العامة للإرهاب، واحتجاز الرهائن، وغيرها، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وقالت الهيئة في بيان لها "أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في ديسمبر من هذا العام على أراضي مقاطعة شمال القوقاز الفيدرالية محاولة من قبل أحد مؤيدي الأيديولوجيات القومية المتطرفة، وهو مواطن أوكراني، وصل إلى روسيا عبر قناة هجرة العمالة، لارتكاب جريمة ذات طابع إرهابي خطط لها بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية".

ولفتت الهيئة إلى أنه تمت مصادرة وسائل تنفيذ العملية الإرهابية الجاهزة للاستخدام من المعتقل، إضافة إلى ذلك اعترف المواطن الأوكراني بجريمته، وفتحت قضية جنائية.