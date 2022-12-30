الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تريلا فى الفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال، داخل سرادق عزاء بقرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق  بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى إبشواي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

وشهدت قرية كحك، حادث انقلاب سيارة محملة بالرمال داخل سرادق عزاء، حيث تفاجأ أهل القرية أثناء تأديتهم واجب العزاء، بإنقلاب تريلا محملة بالرمال داخل سرادق العزاء على 4 أشخاص، وسط حالة من الصدمة والذهول.


وترجع تفاصيل هذا الحادث عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، بلاغ يفيد بـ وقوع حادث داخل سرادق عزاء بقرية كحك، بسبب انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال، وهو ما أدى إلى إصابة 4 اشخاص.

 

وسرعان ما انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل وقوع الحادث، وتبين عقب الانتقال والفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة التريلا، وهو ما أسفر عن انقلابها أثناء القيادة فدخل في سرادق العزاء.

اصابة 4 أشخاص حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالرمال سرادق عزاء بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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