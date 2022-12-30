فيريرا ناعيا بيليه: كرة القدم فقدت أهم قطع الشطرنج

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه بعد وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه".

وتوفي الأسطورة بيليه مساء الخميس في مستشفى "ساو باولو" عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع المرض، وقال فيريرا - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي - "بيليه أعظم لاعب في التاريخ، كرة القدم فقدت أهم قطع الشطرنج".

وأضاف: "تشرفت بعلاقتى مع بيليه أثناء تواجدي في صفوف فريق سانتوس البرازيلي.. كرة القدم حزينة بسبب رحيل بيليه، لن يأتي لاعب مثل بيليه، كان لاعبا استثنائيا".

يذكرأن، توفى الأسطورة البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعانى بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل فى القلب والكلى.

وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل فى المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.