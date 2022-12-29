حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1كيلو جرام - مبلغ مالي – 4 هواتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.