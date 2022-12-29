الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من قافلة «حياة كريمة»: «خلصوني من آلام استمرت لـ7 سنوات»

حياة كريمة
حياة كريمة

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعمال تطوير الوحدات الصحية داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بأنحاء الجمهورية، حيث واصلت المبادرة الرئاسية تنظيم قوافلها الطبية في جميع التخصصات للكشف وعلاج المواطنين بالمجان.

طقم أسنان.. وعلاج بالمجان 

«أم محسن»، 62 عامًا، عانت من فقدان الأسنان بسبب إصابتها بمرض هشاشة العظام منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تكن تستطيع الأكل والمضغ، ما أصابها بسوء تغذية وضعف عام فى جسدها.

السيدة الستينية قالت لـ«الدستور»: «كان نفسى فى أطعمة كثيرة، ولم أستطع أكلها، مثل الفواكه والدجاج، وعندما حاولت أكل الطعام الناشف أصبت بالتهابات فى لثتى وألم فى معدتى بسبب عدم وجود أسنان».

وتابعت: «كنت فى طريقى إلى منزل ابنتى ووجدت سيارة طبية عليها صورة الرئيس، فتوجهت إليها، وقلت للطبيب شكوتى من ألم معدتى والتهابات اللثة».

وأكملت: "الطبيب شخّص حالتي ووجهني لأقرب مستشفى لقريتي، وهناك وفرت المستشفى طقم أسنان مناسب دون أية مصروفات أو تكاليف، كما أعطوها علاجًا لعسر الهضم وألم المعدة والتهابات اللثة".

وأشارت إلى أن الأطباء فى القافلة لم يفحصوا أسنانها فقط، بل قاموا بقياس ضغط الدم والسكر والفم والباطنة، وسؤالها عن صحتها بشكل عام.

المبادرة حياة كريمه الوحدات الصحية القرى اطباء للكشف والعلاج المرضى

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