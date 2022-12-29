الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأفضل في التاريخ.. أرقام وبطولات في مشوار الملك بيليه

بيليه
بيليه

رحل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عالمنا بعدما وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى بيليه من الإصابة بمرض السرطان في السنوات الأخيرة، حيث تلقى العلاج منذ فترة طويلة بجانب معاناته من مشاكل في القلب والكلى.

ويعد بيليه أحد أساطير كرة القدم على مر التاريخ، خاصةً أنه حقق إنجازَا من الصعب تحقيقه بعد أن توج ببطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل 3 مرات.

وحقق الأسطورة الراحل، الكثير من الأرقام والبطولات التي زينت مشواره مع كرة القدم، حيث حقق بطولة كأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

كما سجل 12 هدفًا في 14 مباراة، ويعتبر حاليًا هو سادس أفضل هداف في تاريخ المونديال.

وكذلك هو أصغر لاعب توج ببطولة كأس العالم عقب فوز باللقب وعمره 17 عامًا في نسخة السويد 1958.

ليس ذلك فقط، بل كان بيليه أصغر لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ كأس العالم وكان عمره 17 عاما و249 يوما كما أنه أصغر لاعب يشارك ويسجل في نهائي المونديال على مر التاريخ.

وعلى مدار مشوار بيليه الطويل نجح خلاله في تخطي حاجز الـ1000 هدف في جميع البطولات حيث سجل 1279 هدف في مسيرته في 1363 مباراة في جميع المسابقات بما في ذلك المباريات الودية وهو إنجاز لم يصل له أي لاعب آخر.

وأحرز النجم البرازيلي 92 هاتريك خلال مشواره الكروي، وسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في 31 مباراة و8 أهداف في مباراة واحدة.

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