برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتدشين الصندوق فكرة مبتكرة لدعم ذوي الهمم

أشاد النائب يسري المغازي ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، باهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع وخاصًة ذوي الهمم، مؤكدًا أن وقفة الرئيس معهم والدعوة والقرارات المستمرة لصالحهم جعلتهم مصدر فخر في المجتمع بأكمله.

وأكد "المغازي"، في تصريحات له، أن اهتمام الدولة بذوي الهمم دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع، وهو ما ظهر جليًا خلال النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف”.

ونوه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي بعمل صندوق لذوي الهمم وقانون ينظم إنشاء هذا الصندوق، حتى يمكن ضمان موارد دائمة لذوي الهمم، والتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن توفير مليار جنيه للصندوق فكرة مبتكرة لاستمرار دعم ذوي الهمم.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على أن احتفاء الدولة المصرية بفئة قادرون باختلاف وذوي الهمم، رسالة واضحة للعالم بالطريقة العملية الغير مسبوقة في الاهتمام بملايين المصريين وتعزيز حقوقهم في المجتمع.