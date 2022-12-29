الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجندى»: السياحة الصحية تستطيع أن تجلب الملايين من السائحين

موارد طبيعيه
موارد طبيعيه

قال عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم الاستقرار على أن السياحة الصحية تكون مظلة ليأتي تحتها الأنماط السياحية الأخرى (السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية والسياحة الروحانية) موضحًا أن مصر حباها المولى عز وجل بالعديد من الموارد التي تؤهلنا لنكون في مصاف الدول لاستقطاب كافة السائحين في هذا النمط السياحي.

وأضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا المنتج الصحي يستطيع جلب الملايين من السائحين، موضحًا أنه تجري حاليًا مشاورات للتغلب على المعوقات التي تقف أمام تقدم وتطور هذا النمط السياحي كإصدار فيزا سريعة لهذا النمط وخلق مجتمعات سياحية بهذه المناطق التي يتواجد فيها الآبار والنباتات والموارد الطبيعية، موضحًا أنه يشترط تقنين هذه الموارد لعمل منتج سياحي متكامل، لافتًا أنه لدينا نحو 1356 بئرًا متنوعًا لعلاج العديد من الأمراض المزمنة، كما أن لدينا مجموعة من النباتات بمنطقة سانت كاترين بسيناء تساعد في علاج العديد من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى رمال الصحراء الغربية التي تساعد في علاج أمراض الروماتيزم والعظام وغيرها.

 وأشار الجندي إلى أنه لا بد علينا أن نفصل هذه الموارد ومعرفة مدة العلاج بكل منطقة علاجية واستخدامات هذه الموارد والأمراض التي تستطيع أن تستشفى من خلالها، بحيث يكون لدينا منتج متكامل نستطيع أن نقدمه للسائح.

السياحة الصحية السياحة العلاجية السياحة الاستشفائية النمط السياحى المنتج الصحى الانماط السياحه

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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