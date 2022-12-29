الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود أبو الدهب «الفار من حقي».. وشادي محمد عن تسلل: مافيهاش حاجة

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

شهدت أحداث الشوط الثاني من مباراة فريقي «صالح سليم» بقيادة شادي محمد و«محمود الجوهري» بقيادة محمود أبو الدهب في برنامج «كابيتانو مصر» الذي تعرض حلقته الثالثة على قناة ON.

برنامج كابيتانو مصر

ففي بداية الشوط الثاني وقفت الكرة على خط المرمى وطالب محمود ابو الدهب باللجوء للفار قائلًا “الفار من حقي” فيما أكد الفار أنها ليست هدفًا بينما اعترض شادي محمد على تسلل ضد فريق قائلًا: "والمصحف مافيهاش حاجة".

وانتهت المباراة بالتعادل وتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية لمعرفة الفائز.

وكانت أول لفتة للمباراة خروج الفرق على غرار الكبار مع عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتواجد الكابتن خالد خيري المعلق الرياضي الشهير في كرة اليد معلقاً في مباراة اليوم بكلماته وجمله الملحنة الشهيرة.

وتواجد شادي محمد وأبو الدهب في حالة تركيز كبيرة على الخطوط الفنية للمباراة، ومن خلال الإخراج التلفزيوني للمباراة تم استخدام تقنيات التسلل والفار وغيرها من التقنيات الحديثة.

برنامج كابيتانو مصر كابيتانو مصر كابيتانو برنامج قناة on محمود الجوهري شادي محمد

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وائل لطفي

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