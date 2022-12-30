الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. و أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-12-2022

الدولار
الدولار

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر و أسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم عند نفس الاسعار التي سجلها أمس الخميس مع توقف حركة التداول في البنوك مع الاجازة الاسبوعية التي تحصل عليها يومي الجمعة والسبت، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند سعر 24.6894جنيه للشراء، و24.7650 جنيه للبيع.

 

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر 

 

  • سجل سعر الدولار في  البنك الأهلي المصرى: 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع
  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر : 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 24.74 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" : 24.70 جنيه للشراء ، 24.77 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 24.72 جنيه للشراء ، 24.77 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 24.65 جنيه للشراء، وعند البيع 24.75جنيه.

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أسعار النحاس الخميس 29 ديسمبر 2022

  • وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.47 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.52 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك «إتش إس بى سى» إلى 24.45 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.55.
  • سعر الدولار في بنك سايب إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى​24.6894جنيه24.7650 جنيه
سعر اليورو​26.2671 جنيه26.3500 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.6866 جنيه29.7898 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.6798 جنيه26.7730 جنيه
100 ين يابانى​18.4566 جنيه18.5145 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5646 جنيه6.5917 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.5791 جنيه80.8521 جنيه
سعر الدرهم اماراتى​6.7222 جنيه6.7434 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5453 جنيه3.5573 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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