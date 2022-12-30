سعر الدولار فى مصر.. و أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-12-2022

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر و أسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم عند نفس الاسعار التي سجلها أمس الخميس مع توقف حركة التداول في البنوك مع الاجازة الاسبوعية التي تحصل عليها يومي الجمعة والسبت، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند سعر 24.6894جنيه للشراء، و24.7650 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى: 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك مصر : 24.66 للشراء و24.71 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 24.74 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" : 24.70 جنيه للشراء ، 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 24.72 جنيه للشراء ، 24.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 24.65 جنيه للشراء، وعند البيع 24.75جنيه.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.47 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.52 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك «إتش إس بى سى» إلى 24.45 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.55.

سعر الدولار في بنك سايب إلى 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع سعر دولار أمريكى​ 24.6894جنيه 24.7650 جنيه سعر اليورو​ 26.2671 جنيه 26.3500 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى​ 29.6866 جنيه 29.7898 جنيه سعر الفرنك السويسرى​ 26.6798 جنيه 26.7730 جنيه 100 ين يابانى​ 18.4566 جنيه 18.5145 جنيه سعر الريال السعودى​ 6.5646 جنيه 6.5917 جنيه سعر الدينار الكويتى​ 80.5791 جنيه 80.8521 جنيه سعر الدرهم اماراتى​ 6.7222 جنيه 6.7434 جنيه سعر اليوان الصينى​ 3.5453 جنيه 3.5573 جنيه