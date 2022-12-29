إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين فى البدرشين

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين "توك توك" و"موتوسيكل" بالطريق داخل قرية المرازيق بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق في البدرشين،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام "توك توك" ودراجة نارية ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.