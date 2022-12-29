لمناهضة العنف ضد المرأة.. «تضامن البحيرة» تُطلق احتفالية «امسكوا طرف الخيط»

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بعنوان "امسكوا طرف الخيط وشاركوا فى القرار" لمناهضة العنف ضد المرأة.

حضر فعاليات الاحتفال كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، والدكتورة فايزة زايد وكيل مديرية التضامن الإجتماعي وعدد كبير من مشرفات الرائدات الريفيات.

وفى بداية كلمتها، أكدت نائب محافظ البحيرة على الدعم اللا محدود الذى تقدمه الدولة ومؤسساتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلي أنه تم الدفع بالمرأة لتقلد أرفع المناصب ووصولها إلى مراكز صنع القرار، حيث تواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية هذا بالإضافة إلي العمل فى القضاء، فضلاً عن التمثيل الكبير للمرأة تحت قبة البرلمان، مضيفة أن المرأة استطاعت أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، بفضل جهدها ونشاطها.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، أن دستور 2014 اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت “بلبع”: محافظة البحيرة لا تألوا جهداً فى تقديم أشكال الدعم لمثل تلك المبادرات التى تسعى نحو تحقيق مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن بلا إستثناء من خلال العمل الجاد والمستمر بسواعد أبنائها وشبابها والمشاركة الفعالة في دعم الجمهورية الجديدة للعبور نحو آفاق البناء والتنمية والتقدم.

من جانبها، أشارت الدكتورة فايزة زايد، أن المديرية حرصت على تقديم سبل الدعم لإنجاح الحملة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لما لها من أهمية في التصدي لأشكال العنف الأسرى والمجتمعى، وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

وخلال الإحتفالية تم استعراض إنجازات الحملة بنطاق مدن ومراكز المحافظة منذ انطلاقها فى ٢٥ نوفمبر الماضي، حيث استهدفت قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخداماً لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها المحافظة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي، وكذا استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم عرض عدد من الأفلام التثقيفية عن دور المرأة فى المجتمع وخطورة العنف ضد المرأة والطفل وكبار السن وأثر ذلك على إستقرار المجتمع، وألقت عدد من الرائدات قصائد متنوعة منها "احنا الرائدات - حواء - لا للتنمر - كوني قوية - لا للعنف - شكرا" كما قام عدد من المشاركين بتنفيذ مشهد تمثيلي حول سلبيات ومخاطر الزواج المبكر للفتيات ويلقي الضوء على أهمية وضرورة التعليم ودوره فى تشكيل الوعي والفكر السليم وبناء المستقبل.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، بإهداء درع المحافظة للمشاركات بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تقديرا لجهودهن الكبيرة فى تنفيذ المستهدف من الحملة.

كما قامت بتكريم القائمين على تنفيذ الحملة تقديرًا لدورهم وهم كل من:

الدكتورة فايزة زايد وكيل مديرية التضامن الإجتماعي.

الدكتورة دار السلام أحمد - مدير عام التنمية بالمديرية.

هيام عمر، مدير إدارة شئون المرأة.

صفاء عرابي، مدير العلاقات العامة بالمديرية.

نعمات الطنيخي، مدير إدارة دمنهور الإجتماعية.

عبير أحمد، مدير إدارة كفر الدوار الإجتماعية.

أيمن عطية، مدير إدارة كوم حمادة الإجتماعية.

محمد الشاعر، مدير إدارة ايتاي البارود الإجتماعية.

فوزى الدماطي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الاجتماعية بكفر الدوار.

عادل ربيعة أمين صندوق جمعية الخدمات المتكاملة بكفر الدوار.

جيهان ربيع، رئيس مجلس إدارة جمعية نداء الجنة بدمنهور.

نجيب محمد، رئيس مجلس إدارة جميعة ال العزايم بايتاي البارود.