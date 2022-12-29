الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وسط حضور شعبي.. تشييع جثمان القمص «سيرافيم حنا» بالإسكندرية (صور)

جنازة القمص سيرافيم
جنازة القمص سيرافيم حنا بالإسكندرية

ودع أقباط الإسكندرية، القمص سيرافيم حنا، راعي كنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال القبطية الأرثوذكسية، في جنازة مهيبة، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبي كبير.

حضر قداس الجنازة كل من الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه، والقمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، ومجمع آباء كهنة الإسكندرية.

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وارتدت أسرة القمص المتنيح سيرافيم حنا، الملابس البيضاء بديلًا عن الملابس السوداء كرسالة لما تؤمن به المسيحية بأنه انتقال في السماء.

وتنيح القمص سيرافيم حنا، بعد صراع مع المرض، وهو أحد شيوخ كهنة الإسكندرية حيث قضى 30 عاما كاهنا على مذبح كنيسة العذراء مريم بشارع سيف شرق الإسكندرية.

ووصل جثمان القمص سيرافيم حنا إلى الكاتدرائية المرقسية بعدما وضع في الكنيسة من السابعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم لإلقاء النظرة الوداعية عليه من شعب الكنيسة، فيما تتلقى أسرته العزاء بقاعة كنيسة  العذراء مريم بشارع سيف في السابعة من مساء اليوم.

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ويعد القمص سيرافيم حنا أحد شيوخ كهنة الإسكندرية، حيث يعود تاريخ رسامته إلى 19 يونيو 1992، وحصل على رتبة القمصية.في 14 نوفمبر 2020، واشتهر بصوته العذب في التسبيح والصلوات ومحبة الجميع وتقديم العطايا المادية والمعنوية للمحتاجين ممن يعرفون بمسمى «إخوة الرب».

وولد الأب المتنيح فى 23 نوفمبر 1962 وسيم كاهنًا في 19 يونيو 1992 بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، ونال درجة القمصية  فى 14 نوفمبر 2020 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

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وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس، فإن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بخالص العزاء لكل من نيافة الأنبا بافلى أسقف قطاع المنتزة بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في نياحة الأب المحبوب القمص سيرافيم حنا اندراوس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

أقباط الإسكندرية القمص سيرافيم حنا راعي كنيسة السيدة العذراء جنازة مهيبة الملابس البيضاء

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