اليوم.. جمال الشاعر يقدم «أجمل ناس» على قناة النهار

يقدم الإعلامي جمال الشاعر أولى حلقات برنامجه" أجمل ناس" على شاشة «النهار»، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن "الشاعر" إعلامي ومؤلف مصري، ولد في دكرنس بمحافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعاً بإذاعة صوت العرب خلال الفترة 1980- 1983، ثم عمل مذيعاً بالتليفزيون منذ 1983، كما عمل رئيساً لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وهو عضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتليفزيون منذ 1983.

ونشر الإعلامي الكبير قصائده في مجلات ودوريات مثل الأهرام، والإذاعة، والشرق الأوسط، والمجلة العربية، وحصل على لقب أفضل مذيع تليفزيونى لعام 1991، وهو عضو في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.