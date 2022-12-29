الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر لحيازته كمية من الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته حشيشا بمدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما- مبلغ مالي- هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ25083 جنيها تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر حشيش مدينة نصر الأجهزة الأمنية معلومات جنائية

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