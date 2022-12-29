مؤتمر أدباء مصر.. فعاليات تكريم الأدباء بالوادى الجديد (صور)

بدأت فعاليات مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ35، منذ قليل، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد، تحت عنوان "الفعل الثقافي ومشكلة المعنى".

صورة من التكريم

ويأتي المؤتمر بحضور محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب نائبًا عن وزيرة الثقافة، والكاتب محمد سلماوي رئيس المؤتمر، والدكتور حمدي سليمان أمين عام المؤتمر، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

صورة من التكريم

وفي فعالياته كرم مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ 35 اسم الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد شخصية المؤتمر، واسم الراحل الناقد صلاح فضل "تكريم الهيئة العامة للكتاب".

الدكتور صلاح الراوي، والأديب مجيد طوبيا، والأديب سعيد الكفراوي، والشاعر أشرف عناني، والشاعر فؤاد حجاج، بجانب الدكتور شاكر عبدالحميد التي تحمل الدورة اسمه، محمد عبدالمنعم زهران، فتحى البريشى، عبدالجواد خفاجة، عبدالغنى مصطفى، مجيد طوبيا، فتحي البريشي، سعيد الكفراوي، ومن الأحياء سيد الوكيل والشاعر سفيان صلاح هلال، زينهم البدوى، محمد عبدالله الهادى، سمية الألفي أحمد أبودياب.

صورة من التكريم

ويشهد مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ 35 والذي تشرف على تنفيذه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش جلساته البحثية الرئيسية والموائد المستديرة والأمسيات الشعرية والقراءات القصصية، حيث يشهد تكريم عدد من الأدباء والأديبات والنقاد، فضلًا عن تكريم الهيئة لأسماء عدد من كبار الأدباء الراحلين، كما يلقي الضوء على المحافظة المضيفة ومبدعيها، ويقدم إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والقوافل الثقافية في واحة الداخلة وقراها ومسابقات لاكتشاف المواهب، ومن المقرر في ختام المؤتمر أن تعلن محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية طوال عام 2023م.