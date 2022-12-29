«القوى العاملة»: صرف 114 مليوناً إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة

قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال عام 2022، بصرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و 788 عاملاً، بمبلغ 114 مليون و520 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

فيما أكدت إدارة رعاية القوى العاملة، أنه خلال عام 2022، تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفا و779 عاملا ، ورصد وفض 37 احتجاجا عمالياً واعتصاما لـ 11 ألفاً و370 عامل ، فضلا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها ودياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية، كما تم بحث 25 ألفاً و 287 شكوى عمالية فردية ،وتسوية 6109 منها ودياً وإحالة المتبقى إلى المحكمة العمالية بناء على طلب الشاكين وذلك بعد تعذر تسويتها ودياً.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد 3154 ندوة توعية وتثقيف حول أحكام قانون العمل ومخاطر الإدمان ، وحقوق المرأة ، وعمالة الأطفال استفاد منها 48 ألفاً و 165 عامل وعاملة، والتفتيش العمالي الدورى بنظاميه النهارى والليلى على 355 ألفاً و 698 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل والقوانين ذات الصلة، كما تم عمل 21 ألفاً و 32 حملة تفتيشية نهارية وليلية ، يعمل بها 989 ألفاً و 742 عامل وعاملة، وأسفر عن تحرير 22 ألفاً و 636 محضراً للمنشآت المخالفة .