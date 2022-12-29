القوى العاملة: تشغيل 266 ألفًا و18 شابًا.. و214 مليون جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة خلال 2022

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تشغيل 266 ألفاً و18 شابا خلال عام 2022، وذلك بسوق العمل الداخلي من خلال مكاتب التشغيل والنشرة القومية، من بينهم 4786 من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير 56 ألفا و123 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 3979 ترخيص عمل لأجانب يعملون داخل الجمهورية، مع تجديد 5225 ترخيصا لآخرين، وإلغاء 502 ترخيص عمل من الإدارة المختصة خلال العام، وإعفاء 800 أجنبى من شروط الاستقدام وفقاً لأحكام القانون.

كما قامت وزارة القوى العاملة بتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة خلال العام، فضلا عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 ملايين و449 ألفاً و527 جنيها على الرعاية الاجتماعية لـ208 آلاف و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و960 ألفاً و171 جنيهاً للرعاية الصحية، استفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات "تأمين ضد الحوادث الشخصية" بإجمالي 249 ألفاً و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة، وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة، وذلك خلال العام 2022.

وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة فى سفارات جمهورية مصر العربية فى: السعودية، والإمارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج، كما وثقت 139 ألفاً و170 عقد عمل، منها 11851 عقدا تم توثيقها من خلال الوزارة، والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية، فضلاً عن بحث 7915 شكوى، تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً.

كما بلغ إجمالي المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليونا و723 ألفاً و147 جنيهاً لـ324 عاملاً، كما بلغ إجمالي استحقاقات الضمان الاجتماعي 257 مليونا و238 ألفاً و884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و351 مستحقا، بالإضافة إلى عمل استشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.

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