عايدة سعودي تكشف الخريطة البرامجية الجديدة لراديو إنرجي في 2023

كشفت عايدة سعودي، مديرة محطة راديو إنرجي، عن الخطة البرامجية الجديدة للمحطة في العام الجديد 2023.

وحلت عايدة سعودي، ضيفة على برنامج «اصحى بإنرجي»، مع أحمد حسن، وقالت إن الخريطة البرامجية الجديدة بها بعض التعديلات في مذيعي البرامج المختلفة التي تبث على مدار الأسبوع، وقالت إنه من المقرر أن تودع زهرة رامي، برنامج «إصحى بإنرجي» الذي يبث صباح كل يوم، لتقديم برنامج «سيبها دايرة»، يومياً من الأحد للأربعاء، الساعة الرابعة عصراً وعلى مدار ساعتين تصاحب المستمعين في تجربة جديدة وموضوعات مختلفة ومتنوعة.



وتابعت "سعودي" كشف الخريطة الجديدة، وقالت إنه من المقرر أن ينتقل باسم كميل وسارة المنذر لتقديم البرنامج الصباحي يومياً، ماعدا الخميس سيواصل تقديمه أحمد حسن، وكشفت عن انضمام سلمى قاسم، للمذيع وائل منصور لتقديم برنامج «عيشها بإنرجي» يومياً الساعة السادسة مساءً.

وكشفت عن استمرار تقديم المذيع صبري زكي برنامجه «قول ياكبير» الذي يقدمه يوميا من البرازيل، في تمام الثانية ضهراً وعلى مدار ساعتين ليقدم للمستعمين باقة من الموضوعات الجديدة.

ويواصل أحمد الوكيل، كل خميس تقديم برنامج «6 نقلات»، للحديث عن عالم السيارات والقيادة على مدار ساعة كاملة من الرابعة عصراً وحتى الخامسة.

وعلى مدار ساعتين يواصل «صديق القطر»، الدكتور أحمد أبوالوفا التواصل مع مستعمين ، ويستمر محمد طارق أضا في تقديم برنامجه «أضا أخف من أضا»، مساء كل احد، واثنين، أربعاء وخميس في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً.

فيما يقدم مروان يونس برنامجه «بجد في الراديو» الذي يسخر من خلاله من أحد الأخبار يوم الخميس من كل أسبوع، ويواصل أيمن صليحة ومروان مارديني، تقديم برنامجهما "تراك راب" الذي يسلط من خلاله الضوء على كل ماهو جديد في عالم الراب والترب.

وتغيب الإعلامية منة عامر خلال الفترة المقبلة بعد استقبالها طفلها الجديد، فيما يقدم باسم كميل برنامج التكنولوجي «digitalk» من الساعة الثالثة للرابعة يوميا.