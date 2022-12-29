الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عايدة سعودي تكشف الخريطة البرامجية الجديدة لراديو إنرجي في 2023

عايدة سعودي
عايدة سعودي

كشفت عايدة سعودي، مديرة محطة راديو إنرجي، عن الخطة البرامجية الجديدة للمحطة في العام الجديد 2023.

وحلت عايدة سعودي، ضيفة على برنامج «اصحى بإنرجي»، مع أحمد حسن، وقالت إن الخريطة البرامجية الجديدة بها بعض التعديلات في مذيعي البرامج المختلفة التي تبث على مدار الأسبوع، وقالت إنه من المقرر أن تودع زهرة رامي، برنامج «إصحى بإنرجي» الذي يبث صباح كل يوم، لتقديم برنامج «سيبها دايرة»، يومياً من الأحد للأربعاء، الساعة الرابعة عصراً وعلى مدار ساعتين تصاحب المستمعين في تجربة جديدة وموضوعات مختلفة ومتنوعة.


وتابعت "سعودي" كشف الخريطة الجديدة، وقالت إنه من المقرر أن ينتقل باسم كميل وسارة المنذر لتقديم البرنامج الصباحي يومياً، ماعدا الخميس سيواصل تقديمه أحمد حسن، وكشفت عن انضمام سلمى قاسم، للمذيع وائل منصور لتقديم برنامج «عيشها بإنرجي» يومياً الساعة السادسة مساءً.

وكشفت عن استمرار تقديم المذيع صبري زكي برنامجه «قول ياكبير» الذي يقدمه يوميا من البرازيل، في تمام الثانية ضهراً وعلى مدار ساعتين ليقدم للمستعمين باقة من الموضوعات الجديدة. 

ويواصل أحمد الوكيل، كل خميس تقديم برنامج «6 نقلات»، للحديث عن عالم السيارات والقيادة على مدار ساعة كاملة من الرابعة عصراً وحتى الخامسة.
وعلى مدار ساعتين يواصل «صديق القطر»، الدكتور أحمد أبوالوفا التواصل مع مستعمين ، ويستمر محمد طارق أضا في تقديم برنامجه «أضا أخف من أضا»، مساء كل احد، واثنين، أربعاء وخميس في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً.
فيما يقدم مروان يونس  برنامجه «بجد في الراديو» الذي يسخر من خلاله من أحد الأخبار يوم الخميس من كل أسبوع، ويواصل أيمن صليحة ومروان مارديني، تقديم برنامجهما "تراك راب" الذي يسلط من خلاله الضوء على كل ماهو جديد في عالم الراب والترب.
وتغيب الإعلامية منة عامر خلال الفترة المقبلة بعد استقبالها طفلها الجديد، فيما يقدم باسم كميل برنامج التكنولوجي «digitalk» من الساعة الثالثة للرابعة يوميا.

المقبلة المس العام الجديد 2023 الساعة الرابعة الخريطة البرامجية الجديدة الخريطة البرامجية البرنامج اصحى بإنرجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«مبارك» يكرم المتميزين من أبناء جامعة المنوفية

مد أجل الحكم على مبروك عطية فى ازدراء الأديان لـ 26 يناير

5426 وحدة رعاية.. وزير الصحة يستعرض تفاصيل مبادرة الرئيس لدعم خدمات الرعاية

وزير الصحة: تطوير وحدات الرعاية الأساسية يسهم فى زيادة متوسط العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات