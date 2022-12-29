مركز شباب ستاد دمياط ينظم احتفالية لذوي الهمم تحت شعار «قادرون باختلاف»

نظم مركز شباب ستاد دمياط احتفالية "قادرون باختلاف"، برئاسة الكابتن محسن نور الدين رئيس مجلس إدارة المركز، بحضور كلا من صالح القصيفى مدير التعليم العام بالديوان، وزهر الدين الليثي مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وعصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة، وفريال الزيني مدير التربية الخاصة بالديون، وجيرمان رياض مدير المشاركة المجتمعية بالديوان، وأحمد عوض رئيس مجلس أمناء الإدارة، وهانى أبو جلالة عضو مجلس أمناء الإدارة، وممثلى المجتمع المدنى.

وشاركت فيه مدارس الإدارة من ذوى الهمم النور والأمل بشطاو مدرسة الفكرية.

تم خلال الاحتفالية عمل المسابقات الرياضية والفنية كما تم تقديم بعض الفقرات الفنية تخللها تكريم المتميزين.

وأكد الكابتن محسن نور الدين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ستاد دمياط، أن الاحتفالية اتساقا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن وجه خلال كلمته بالاحتفالية مختلف مؤسسات الدولة ببعض الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة ، كما يلى:

أولًا: تكليف وزارة التضامن الاجتماعي، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.

ثانيًا: تكليف وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية، والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة.

ثالثًا: تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضًا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

رابعًا: تكليف وزارة الإسكان، بمراعاة الاحتياجات الخاصة بذوي الهمم، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ويتم تحديد نسبة لهم، ضمن الأولويات التي يتم تخصيصها ووفقًا للضوابط الخاصة بالمشروعات المطروحة حاليًا، في مختلف المدن الجديدة مع توفير كود الإتاحة، في المنشآت العامة والسكنية.

خامسًا: تكليف وزارة الصحة، بإتاحة مختلف الخدمات الصحية المتكاملة لذوي الهمم، في جميع الهيئات العلاجية في مختلف المحافظات وإتاحة خدمات مرافقة إضافية، للمرضى من ذوي الهمم في العناية المركزية، إذا تعذر التواصل مع المريض.

سادسًا: تكليف وزارة النقل، بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية، التي يتم تنفيذها حاليًا، من طرق وكباري وأنفاق ومحطات للمترو والمونوريل وغيرها بأكواد الإتاحة ولكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية، الخاصة بذوي الهمم.

سابعًا: تكليف وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق معًا، لإطلاق مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، ودور الرعاية ومختلف الهيئات على أن يقوم مجلس الوزراء، بوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين، على قيامهم بالاشتراك في هذه المبادرة.

ثامنا: تكليف وزارة القوى العاملة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من ذوي الهمم لصقلهم بمتطلبات سوق العمل، في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.