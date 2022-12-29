الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

50 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج يزورون مشروعات «حياة كريمة» في دار السلام

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، جولة ميدانية لـ 50  طالبًا وطالبة من طلاب "من أجل مصر"، يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى مركز دار السلام، بحضور عزت شاكر نائب رئيس مركز ومدينة دار السلام.

تأتي الزيارة في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف فئات المجتمع بالمشروعات القومية، وما تم إنجازه في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

واستهل الطلاب جولتهم بزيارة مشروعات "حياة كريمة" بقرية  "أولاد سالم بحري"، والتي تضمنت "مركز شباب أولاد سالم بحري، والوحدة الصحية بالقرية، ثم  قاموا بزيارة "ترعة جنابية البلابيش"، والعمارات السكنية الجاري إنشاؤها بقرية "مزاته شرق".

وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع بسوهاج، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.

أعضاء هيئة التدريس التمكين الاقتصادي التغيرات المناخية الخدمات والمرافق السياسي الش

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