زوج عمته وصديقه.. اغتصاب وحرق طفل عمره 4 سنوات بالزاوية الحمراء

شهدت منطقة الزاوية الحمراء واقعة مأساوية، حيث اتهمت سيدة زوج شقيقة زوجها باغتصاب نجلها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات وتعذيبه وحرقه على مدار 10 أيام كاملة بمساعدة صديقه، وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لضبطهما.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره 4 سنوات مصاب بجروح وشرخ بالجمجمة ووجود آثار اعتداء عليه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وبسؤال والدته قررت أن نجلها كان يقيم برفقه زوج عمته.

وأضافت أن الطفل كان يقيم لدى جدته وقام زوج عمته منذ 10 أيام بأخذه للإقامة مع أطفاله واللعب معهم، وبمرور الأيام تواصلت معه لإعادة الطفل ولكنه كان يرفض ويتحجج بأنه يقوم باللعب مع الأطفال، وعندما توجهت إلى منزله للاطمئنان على المجنى عليه، فتح لها صديق زوج عمة الطفل ووجدت ابنها ملقى على الأرض وعلى جسده آثار تعذيب شديدة وحروق بالجسم وشرخ بالجمجمة فقامت بحمله وتوجهت للمستشفى.

وتابعت الأم أن المتهم اعتدى جنسيا على ابنها، كما أخبرها بقيام زوج عمته وصديقه بالاعتداء عليه جنسياً كل يوم وتعذيبه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.