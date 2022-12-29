الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعلن دخول الغاز الطبيعى لـ«كوم أمبو».. ويطلق موسم القصب

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن دخول مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي حيز التنفيذ سواء لمصانع سكر كوم أمبو أو للأحياء السكنية أو للأنشطة التجارية، حيث جار إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بمساحة 2500 م2، وبطاقة 20 ألف م/ ساعة تقريباً لتخدم حوالي 120 ألف نسمة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في القضاء على ظاهرة الهفت والتلوث البيئي. 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع المهندس سامي أحمد، رئيس مصانع سكر كوم أمبو، والذي وجه الدعوة للمحافظ لحضور افتتاح موسم العصير مع مطلع الأسبوع القادم، والذى سيستمر على مدار 5 أشهر. 

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية استكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصنع من خلال دخول الغاز الطبيعى للحد من استخدام المازوت الذى يتسبب فى حدوث ظاهرة الهفت، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة المراجل البخارية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضي. 

ووجه بالالتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والاختناق المرورى سواء على طريق القاهرة / أسوان الزراعى أو بالطرق الجانبية، وخاصة طريق ترعة كاسل. 

من جهته، أشاد المهندس سامى أحمد بالجهود التى بذلت خلال الفترة الأخيرة للبدء فى تنفيذ مشروع إدخال خدمة الغاز الطبيعى لمدينة كوم أمبو، وأيضاً لمصانع السكر بتكلفة 90 مليون جنيه، وهو الذى سيحققق خطوة كبيرة فى القضاء على التلوث البيئى، ليتوازى مع قيام الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية برئاسة اللواء عصام بديوى فى تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بتركيب عدد 2 مرجل بخارى بتكلفة 300 مليون جنيه، بجانب تركيب فلتر لمصنع الخشب الحبيبى، مع توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار. 

ولفت إلى أن مصانع سكر كوم أمبو بها عمالة منتظمة ومباشرة بواقع 1800 عامل ومهندس، وتنتج سنوياً ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط بعد عصير 2 مليون طن من قصب السكر، والذى تم رفع سعر الطن من 820 جنيها إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36% دعماً من الدولة لمزارعى قصب السكر، والذى يصل عدد الموردين منهم للمصانع إلى 18 ألف مزارع.

أسوان الإصحاح البيئى الصناعات التكاملية الغاز الطبيعي موسم القصب موسم عصير القصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2023.. صلاح عبدالله ينضم لأبطال «حضرة العمدة»

حبس أخرس لإنهاء حياة آخر بطعنة داخل حظيرة فى كرداسة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ضبط 4846 عبوة مشروبات كحولية بدون مستندات في الجيزة

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب «الصباغ» مستشارًا للتعليم الفنى والتكنولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات