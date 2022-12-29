محافظ أسوان يعلن دخول الغاز الطبيعى لـ«كوم أمبو».. ويطلق موسم القصب

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن دخول مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي حيز التنفيذ سواء لمصانع سكر كوم أمبو أو للأحياء السكنية أو للأنشطة التجارية، حيث جار إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بمساحة 2500 م2، وبطاقة 20 ألف م/ ساعة تقريباً لتخدم حوالي 120 ألف نسمة، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في القضاء على ظاهرة الهفت والتلوث البيئي.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع المهندس سامي أحمد، رئيس مصانع سكر كوم أمبو، والذي وجه الدعوة للمحافظ لحضور افتتاح موسم العصير مع مطلع الأسبوع القادم، والذى سيستمر على مدار 5 أشهر.

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية استكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصنع من خلال دخول الغاز الطبيعى للحد من استخدام المازوت الذى يتسبب فى حدوث ظاهرة الهفت، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة المراجل البخارية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضي.

ووجه بالالتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والاختناق المرورى سواء على طريق القاهرة / أسوان الزراعى أو بالطرق الجانبية، وخاصة طريق ترعة كاسل.

من جهته، أشاد المهندس سامى أحمد بالجهود التى بذلت خلال الفترة الأخيرة للبدء فى تنفيذ مشروع إدخال خدمة الغاز الطبيعى لمدينة كوم أمبو، وأيضاً لمصانع السكر بتكلفة 90 مليون جنيه، وهو الذى سيحققق خطوة كبيرة فى القضاء على التلوث البيئى، ليتوازى مع قيام الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية برئاسة اللواء عصام بديوى فى تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بتركيب عدد 2 مرجل بخارى بتكلفة 300 مليون جنيه، بجانب تركيب فلتر لمصنع الخشب الحبيبى، مع توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار.

ولفت إلى أن مصانع سكر كوم أمبو بها عمالة منتظمة ومباشرة بواقع 1800 عامل ومهندس، وتنتج سنوياً ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط بعد عصير 2 مليون طن من قصب السكر، والذى تم رفع سعر الطن من 820 جنيها إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36% دعماً من الدولة لمزارعى قصب السكر، والذى يصل عدد الموردين منهم للمصانع إلى 18 ألف مزارع.