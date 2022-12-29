ضبط 1067 كرتونة أسماك مدخنة مجهولة المصدر فى البحيرة

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بكوم حمادة.

وتمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة هاني الجندي، من ضبط 1067 كرتونة أسماك مدخنة بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بمركز كوم حمادة "مجهولة المصدر"، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة؛ لتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة والثلاجات؛ للتأكد من جودة السلع واللحوم والأسماك المعروضة ومطابقاتها للمواصفات.