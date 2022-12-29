الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن تدمير وكر مهم لتنظيم داعش الإرهابى فى ديالى

العراق
العراق

 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، عن تدمير وكر مهم لعصابات داعش الارهابية شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وقالت الخلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، إنه حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستمرارا للنهج التعرضي واستكمالاً لجهود قطاعاتنا الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإجرامية والزمر الإرهابية وتطهير الأراضي من دنسها، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، من رصد تحركات لعناصر عصابات داعش الإرهابية في وكر مهم يقع شرقي بحيرة حمرين ضمن قطاع قيادة عمليات ديالى.

وأضافت أن الطائرات دكت هذا الوكر المهم وحولته إلى ركام، مشيرة إلى أن جثث وأشلاء العناصر الإرهابية شوهدت تتطاير بفعل هذه الضربات الموجعة، لافتة إلى أن تلك الضربات أسهمت في تحييد تحركات هذه العناصر الإجرامية التي ذاقت الويل على أيدي رجال العراق الأبطال في أجهزتنا الأمنية التي واصلت الليل بالنهار لرصد تلك الأهداف وتقييد حركتها ليكون النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة.

خلية الإعلام الأمنى العراقية داعش الإرهابية العناصر الارهابية العراق حمرين

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