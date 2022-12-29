الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 أطنان لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالجيزة والقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 7 أطنان لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها على المواطنين في محافظتي الجيزة والقليوبية.

كان اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير لشرطة التموين، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3.85 طن "لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3.11 طن "لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

لحوم وكبدة كبدة مجمدة فاسدة شرطة التموين التموين محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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