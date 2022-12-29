انطلاق مؤتمر «آدباء مصر» في الوادي الجديد لأول مرة

انطلق منذ قليل مؤتمر "آدباء مصر" في نسخته الـ 35 بمحافظة الوادي الجديد، لأول مرة في تاريخ المحافظة، بحضور كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبه الدكتورة حنان مجدي، اليوم الخميس، وفد المؤتمر والآدباء والإعلاميين لحضور المؤتمر بمقر سينما هيبس بالخارجة ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

وأكّد المحافظ أن المؤتمر سيشهد إعلان الوادي الجديد عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣م وهو ما يُعتبر فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة؛ لإثراء الحراك الثقافي وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتمتع به المحافظة، حيث يعتبر المؤتمر أكبر تجمع لأدباء ومُثقفي مصر من المحافظات كافة.



وأضاف الزملوط أن المؤتمر سيشهد فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتب، فضلًا عن زيارات أثرية وزيارات لكبرى المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 4 أيام على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي وقصر ثقافة الخارجة بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ويضم النؤتمر نحو 350 أديبا من أندية الأدب والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة، بجانب إعلان الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023.

وقال الدكتور حمدي سليمان، أمين عام مؤتمر أدباء مص، إن المحور الثاني بعنوان "المبدع بين المعنى واللامعنى" ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهي "تحولات دور المثقف" للباحث الدكتور أحمد القضابي، وبحث بعنوان: "معنى النص الأدبي بين تداوليتين" للباحث أحمد عبد الحميد عمر، وبحث بعنوان: "تحولات فكر النخبة بين ثقافة القوة وقوة الثقافة" للباحث الدكتور شعيب خلف، وأما المحور الثالث بعنوان: "جماعات المعنى والواقع الثقافي الجديد"، ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهي "ثقافة الاستهلاك والتمكين في المجتمع المصري" للباحث الدكتور سعيد المصري، و"الثقافة الاستهلاكية ونماذج جمالية بديلة" للباحثة الدكتورة هويدا صالح، و"ثقافة الميتافيرس والميتافيرس والسرد الأدبي" للباحث الدكتور محمود الضبع

وأشار إلى أن المحور الرابع وعنوانه "الفعل الإبداعي في المحافظة المضيفة" ويلقى الضوء على محافظة الوادي الجديد، ويتضمن مجموعة من الأبحاث وهي "في مديح الهويات المتجانسة الأصول العرقية للواحات المصرية" للباحث الدكتور فارس خضر، و"الثقافة والتنمية في واحات الوادي الجديد" للباحث مصطفى معاذ.