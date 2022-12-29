«شباب» الفراعنة يواصل تدريباته استعدادا لـ«غانا».. وتحذير من جابر للاعبين

يواصل منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة منتخب غانا للمحليين يوم السبت المقبل في الودية الثانية للفريقين، ضمن استعدادات شباب الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 عاماً التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين .

وخسر شباب الفراعنة أمام منتخب غانا في الودية الأولى التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضي، بثنائية نظيفة، الأمر الذي دفع محمود جابر المدير الفني لتنبيه على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على منتخب غانا في مباراة السبت لكسب تأييد الجماهير المصرية قبل الاستعداد لبطولة إفريقيا .

وفضل جابر إقامة المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر للشباب، أمام منتخب غانا الأول للمحليين يوم السبت 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا باستاد بتروسبورت، بعدما أقيمت المباراة الأولى على استاد القاهرة، في محاولة لاستغلال ضيق ملعب بتروسبورت عن استاد القاهرة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين الشباب.

وأبدى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، رضاه عن تجربة الودية القوية الذي خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال جابر عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين. وأضاف المدير الفني أنه رحب بمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين لتوفير الاحتكاك القوي للاعبين قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خوض المزيد من الوديات القوية للوصول لأعلى مستوى قبل انطلاق البطولة.

ووجه جابر رسالة للجماهير من أجل دعم المنتخب والالتفات حول اللاعبين قبل البطولة التي نطمح لتحقيق لقبها لأول مرة منذ عام 2013، مؤكدا على ثقته في لاعبي هذا الجيل وقدرتهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير. ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية بجانب الشنغال وموزمبيق ونيجيريا.