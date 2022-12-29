لاكتشاف المواهب المنطقة.. قصر ثقافة رأس حدربة إنجاز ومنارة جديدة لأهالي حلايب

حققت الدولة إنجازات كثيرة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من ضمن هذه الإنجازات بيت ثقافة رأس حدربة الذي يعد إنجازَا كبيرًا ومنارة جديدة للأهالي، حيث جرى توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع أبناء المنطقة تقديم العروض الفنية والمسرحية الخاصة بهم.

وتلعب الثقافة دورًا جوهريًا في بناء الإنسان المصري وتطوير مجتمعه وتقدمه، حيث أن هناك العديد من المواهب الفنية بين أبناء حلايب وشلاتين سيساعدهم بيت الثقافة في عرض مواهبهم عليه.

ويتكون بيت ثقافة رأس حربة من طابقين وقاعة عرض ومسرح لعرض الفنون الاستعراضية والشعبية، حيث يتكون من الدور الأرضي والذي يحتوي على مساحات الاستقبال، مكتبة الطفل وقاعة أنشطة الأطفال، قاعة الحرف البيئية، صالة للكمبيوتر والمعلومات، منفذ لبيع الكتب ، غرف إدارية، المسرح الصيفي "محكى الربابة" والدور الأول والذي يحتوي على المكتبة العامة.

- تفاصيل المبنى



ويعد مبنى قصر ثقافة رأس حدربة مبني من الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئية من القبب والقباب يناسب مع البيئة المصرية مكون من دور أرضي مساحة 750م٢، و دور أول على مساحة 170م٢ من المبنى بتكلفة 9.6 مليون جنيه.

يعود هذا المشروع بعائد ثقافي على أهل مدينة رأس حدربة ويقدم لهم بعض الأنشطة التي تفيد الطفل والمرأة وإضافة كيان ثقافي بالمناطق المحرومة من حماية الأنشطة الثقافية ولرفع الوعي الثقافي لدى كافة شرائح المجتمع.