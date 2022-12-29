الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لاكتشاف المواهب المنطقة.. قصر ثقافة رأس حدربة إنجاز ومنارة جديدة لأهالي حلايب

بيت ثقافة رأس حدربة
بيت ثقافة رأس حدربة

 حققت الدولة إنجازات كثيرة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من ضمن هذه الإنجازات بيت ثقافة رأس حدربة الذي يعد إنجازَا كبيرًا ومنارة جديدة للأهالي، حيث جرى توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع أبناء المنطقة تقديم العروض الفنية والمسرحية الخاصة بهم.

وتلعب الثقافة دورًا جوهريًا في بناء الإنسان المصري وتطوير مجتمعه وتقدمه، حيث أن هناك العديد من المواهب الفنية بين أبناء حلايب وشلاتين سيساعدهم بيت الثقافة في عرض مواهبهم عليه.

ويتكون بيت ثقافة رأس حربة  من طابقين وقاعة عرض ومسرح لعرض الفنون الاستعراضية والشعبية، حيث يتكون من الدور الأرضي والذي يحتوي على مساحات الاستقبال، مكتبة الطفل وقاعة أنشطة الأطفال، قاعة الحرف البيئية،  صالة للكمبيوتر والمعلومات، منفذ لبيع الكتب ، غرف إدارية، المسرح الصيفي "محكى الربابة" والدور الأول والذي يحتوي على المكتبة العامة.

- تفاصيل المبنى


ويعد مبنى قصر ثقافة رأس حدربة مبني من الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئية من القبب والقباب يناسب مع البيئة المصرية مكون من دور أرضي مساحة 750م٢، و دور أول على مساحة 170م٢ من المبنى بتكلفة 9.6 مليون جنيه.

يعود هذا المشروع بعائد ثقافي على أهل مدينة رأس حدربة ويقدم لهم بعض الأنشطة التي تفيد الطفل والمرأة وإضافة كيان ثقافي بالمناطق المحرومة من حماية الأنشطة الثقافية ولرفع الوعي الثقافي لدى كافة شرائح المجتمع.

قصر ثقافة رأس حدربة انجازا قصر ثقافة رأس حدربة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

طالبة بالإسكندرية تحصد جائزة «أنا مواطن متوسطى» بمرسيليا

أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

«المصرية للاتصالات» توفر خدمات التوثيق والشهر العقارى فى 9 فروع

«تفوق محلى كلاكيت تانى مرة وإخفاق إفريقى معتاد».. حصاد الزمالك فى 2022

عمومية «مصر للأسمنت المسلح» تجدد الثقة فى مجلس إدارتها

طبيب إسعاد يونس يكشف التطورات الأخيرة لحالتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات