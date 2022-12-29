رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وقال رئيس قضايا الدولة: نسأل المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة وازدهار على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.