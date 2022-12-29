الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 143 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركة الملاحه وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 48 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 30 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 143 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2850 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

استراتيجية الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلامة والصحة المهنية الملاحة البحرية حركة الملاحة وتداول البضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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