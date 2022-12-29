صندوق النقد العربي يعلن القيمة السوقية للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية جاوزت 3.98 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 718.25 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 157.7 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

وبحسب نشرة صندوق النقد، وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.55 تريليون دولار، وبورصة قطر 171.1 مليار دولار وبورصة الكويت 151.08 مليار دولار، وسوق مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 54.7 مليار دولار والبورصة المصرية 38.25 مليار دولار وبورصة البحرين 29.5 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 25.08 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.84 مليار دولار، وسوق دمشق 2.06 مليار دولار.

وكانت القيمة السوقية للبورصات العربية خلال الأسبوع الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وصندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.

ويهدف الصندوق إلى هدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.

إلى جانب تطوير الأسواق المالية العربية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.