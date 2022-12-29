ما بين الوجبات الخفيفة والسهرة.. كيف تقضي ليلة رأس السنة في منزلك؟

يحرص العديد من الأشخاص على قضاء بعض الوقت مع أصدقائهم أو أحبابهم من العائلة والشركاء فليلة رأس السنة تكون مميزة عند الأغلب منا.. لذا نوضح لك في سطور كيفية قضاء الوقت وما هي الأنشطة التى يمكن القيام بها للاستمتاع بيوم مميز.

لا شيء يضاهي ليلة الشواء مع جانب من النار والضحك مع الأصدقاء. لذا في ليلة رأس السنة الجديدة، أشعلوا ذلك الشواء. احصل على شواية محمولة من الفحم عالي الجودة، وقم بإعدادها في الهواء الطلق على الشرفة أو الفناء الخاص بك. استخدم أنواعًا مختلفة من اللحوم، مثل الدجاج والماعز والأسماك والخضروات مثل البانير والفليفلة والبصل والطماطم والبطاطس. يمكنك حتى التناوب بين أصدقائك لطهي الطعام.

يعد الكاريوكي مع أصدقائك وعائلتك أحد أفضل الأفكار لحفلة رأس السنة الجديدة في المنزل، لا تحتاج إلى أي شيء على الإطلاق لهذا ما عدا مشغل الأسطوانات الذي يعمل، قد يكون الغناء بصوت عالٍ لأغانيك المفضلة بأصوات غريبة، ولكنه سيكون ممتعًا للغاية.

إذا كان قضاء الليلة مع شريكك على جدول أعمالك في ليلة رأس السنة الجديدة بدلاً من دعوة الأصدقاء ، فقد تكون ليلة فيلم مثالية. حدد ألقابك المفضلة طوال الوقت وقم بتشغيلها طوال الليل. يمكنك حتى أن تجعل الأشياء ممتعة عن طريق الطهي مع شريكك مسبقًا والاستمتاع بعملك من الحب أثناء الانغماس في المسلسل أو الفيلم المفضل لديك.

في حالة وجود أطفال: اشترِ الأشياء الجيدة المفضلة لديهم مثل الهدايا والحلويات ، وقم بإخفائها حول المنزل ، واترك أدلة مثيرة (أو مربكة) ودعهم يركضون في محاولة للعثور عليها.

سواء كنت عازبًا أم لا ، فنحن جميعًا نستحق بعض الوقت، وإذا كنت تريد هذا في ليلة رأس السنة الجديدة ، فلا شيء يمنعك من فعل الشيء نفسه. خذ قسطًا من الراحة ، اطلب طبقك المفضل أو احصل على تجربة في المطبخ، وصنع بعض الشوكولاتة الساخنة، وارتدي ملابس نوم مريحة ، وأحضر بطانية دافئة واسترخي. يمكنك حتى مشاهدة مسلسلاتك المفضلة أو فيلمك المفضل أو الاسترخاء في السرير مع كتاب.