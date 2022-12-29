الحكومة العراقية تكشف موعد إنهاء ملف النازحين

حددت الحكومة العراقية، اليوم، موعد إنهاء ملف النازحين في العراق.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، في مؤتمر صحفي: لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح، مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع، إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية».

وأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن ملف النازحين سيتم إنهاؤه في العراق خلال 6 أشهر ضمن البرنامج الحكومي، داعية «جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن ملف النازحين».

وأضافت أن هناك تنسيقاً عالياً بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات، مشددة على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين.

وتابعت أن هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا، موضحة أنه تم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق، ولكن نحتاج إلى تدقيقهم.