«تضامن النواب»: توفير مليار جنيه لصندوق ذوي الهمم يعكس حرص الدولة لتمكينهم

أكدت النائبة الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ذوي الهمم يعيشون أزهى عصورهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودائما يضعهم في أولويات الدولة المصرية.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيه الرئيس السيسي بتوسيع الموارد الخاصة بذوي الهمم من خلال توفير مليار جنيه يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في توجيه الدعم لذوي الهمم وتذليل أي عقبات تواجههم .

وثمنت النائبة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف"، وتفاعله الكبير والإنساني مع ذوي الاحتياجات الخاصة واستماعه إلى مشكلاتهم وطلباتهم، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في تذليل العقبات أمام ذوي الهمم وضرورة العمل على دمجهم في المجتمع .

وأشارت عضو "تضامن النواب" إلى أن حديث الرئيس السيسي مع ذوي الهمم في إحتفالية قادرون باختلاف حديث أبوي يحمل كل معاني الإنسانية والعطاء لابنائه من ذوي القدرات الخاصة، والعمل بتلبية كافة إحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات امامهم، موضحة أن الرئيس السيسي في عام 2019 خصص ذلك العام لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقر البرلمان قانون لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم وتوفير حياة كريمة لهم .

تبدأ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لكافة التكليفات والتوجيهات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التى أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية وتشريف الرئيس.