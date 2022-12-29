الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أبو ليمون» يهنئ جامعة المنوفية بعيدها الـ 46

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، مقر جامعة المنوفية، حيث التقى الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات.

وقدَّم محافظ المنوفية التهنئة بمناسبة عيد الجامعة السادس والأربعين لجميع قيادات الجامعة ومنتسبيها، متمنيًا المزيد من الإنجازات والتقدم والرفعة لتظل جامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا وذلك في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ، أن جامعة المنوفية تُعد صرحًا كبيرًا من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في عملية التنمية بالمحافظة لما لها من دور تعليمي ومجتمعي، مشيرًا إلى توحيد الجهود والرؤى من أجل النهوض بالقطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة وإعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

من جهته، رحب رئيس الجامعة بمحافظ المنوفية، مقدمًا الشكر على دعمه الكامل وتعاونه المثمر مع الجامعة، ومشيدًا بجهود المحافظ الميدانية وبما يتم تحقيقه على أرض المنوفية من إنجازات وتطوير شامل في كل المجالات المتنوعة، مؤكدًا استمرار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير المجتمع لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استقبل الدكتور عادل مبارك، ورؤساء الجامعة السابقين، وذلك بمناسبة التهنئة بعيد الجامعة السادس والأربعين، ورحب مبارك بالمحافظ فى رحاب الجامعة، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، والإسهامات التي تقدمها المحافظة للجامعة، وإذ تحتفل الجامعة بعيدها السادس والأربعين تتويجًا لإنجازات كثيرة تحققت بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود جميع المخلصين من أبناء الجامعة وتعاون المحافظ بهدف تحقيق التطور المنشود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء هيئة التدريس اربعين استمرار أبو ليمون استقبل

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وائل لطفي

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