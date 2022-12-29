الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته اليوم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الخميس ونهاية تعاملاته الأسبوعية، في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشًا.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 24.66 جنيه للشراء، و24.71 للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.67 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.70 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجي سجل 24.74 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا بقيمة 4 قروش شراء وبيع فى البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر 26.16 جنيه للشراء، و26.28 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي 26.20 جنيه للشراء، و26.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصرى 26.29 جنيه للشراء، و26.38 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.63 جنيه للشراء، و29.77 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجل 29.68 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى 29.83 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل اليوم 6.71 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 77.84 جنيه للشراء، و80.67 جنيه للبيع ... وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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