سويلم: 409 ملايين جنيه لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال متكاملة بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتصدى لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر.

وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها ٤٠٩ ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال تصل إلى ٧.٣٠ كم بمحافظات مطروح والإسكندرية وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والبحيرة، ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها (تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بالإسكندرية - حماية شاطئ الأبيض بمطروح - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب ميناء البرلس وحتى شرق مصب فرع رشيد "مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة" - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل ٢ حتى غرب قرية الديبة المرحلة الأولى).

حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

في سياق متصل، أوضح سويلم أنه تمت إزالة حوالى ١١ ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل فى ١٦ محافظة نيلية، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ٣ كم من مجرى نهر النيل بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحيرة.

أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة

كما تم تقديم ١٤٨ ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين، وإنتاج وتحديث ٤٠١٥ خريطة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بإجمالى ٤٣٠٥ مواقع داخل القرى الواقعة فى ٢٠ محافظة بالجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بالمشروعات التالية (مشروع مستقبل مصر - الطريق الدائرى الأوسطى - القطار الكهربائى السريع المار بخمس محافظات - توسعات مطار العلمين الجديد - مشروع منطقة رأس الحكمة - محور سمالوط بمحافظة المنيا - محور منفلوط بمحافظة أسيوط - محور الفشن بمحافظة بنى سويف - محور دار السلام بمحافظتى سوهاج وقنا - محور شمال الأقصر).