الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الدقهلية» تحرر 102 محضر مخالفات تموينية

المخالفات التموينية
المخالفات التموينية

حررت مديرية التموين بالدقهلية 102 محضر من المخالفات التموينية المتنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع، بالإضافة إلى ضبط 161 طن أرز شعير، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة -في بيان اليوم /الخميس/- إن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق بمراكز طلخا، أجا، مركز ميت غمر، المطرية، تمى الأمديد، شربين، وأسفرت عن تحرير 17 محضرًا في مجال المخابز، و85 في مجال الأسواق منها محاضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين وعدم إعلان عن الأسعار، وغياب الفواتير والشهادة الصحية، و"ضرب وهمي بدال تمويني، وضبط 161 طن أرز شعير و6 أطنان أعلاف محجوبة عن التداول، وطني أسمدة و725 كجم مواد خام مجهولة المصدر و400 كجم دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والأحياء والمديريات لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

وكان قد قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن كمية توريد محصول أرز الشعير بلغت حتى اليوم الخميس، 39 ألفا و462 طنا و541 كيلو جراما من المحصول لـ21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأشار الهابط في بيان، إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

مديرية التموين بالدقهلية المخالفات التموينية المخابز الاسواق منافذ بيع السلع

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