الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البيرو المخلوع بيدرو كاستيو يطلب من المحكمة إطلاق سراحه

رئيس البيرو المخلوع
رئيس البيرو المخلوع بيدرو كاستيو يطلب

طلب رئيس البيرو المخلوع بيدرو كاستيو المسجون احتياطيًا بانتظار محاكمته بتهمة "التمرد" من المحكمة الأربعاء إطلاق سراحه.

وقال كاستيو للمحكمة العليا خلال جلسة استماع عبر الإنترنت: "أطالب بإنهاء الكراهية وبمنحي حريتي"، مضيفًا "لم أرتكب أبدًا جريمة التمرد".

وتم عزل كاستيو البالغ 53 عامًا من منصبه واعتقاله في 7 ديسمبر بعد محاولته حل الكونجرس.

وواجه كاستيو منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2021، معارضة سياسية شديدة على جميع الجبهات، إضافة إلى ملاحقته بشكل فوري في قضايا فساد مزعومة.

وبعد فشله في الانقلاب على خصومه، صدر أمر بتوقيفه ووضعه في السجن الاحتياطي لمدة 18 شهرًا.

وتسببت الإطاحة بمعلم المدرسة الريفية السابق والزعيم النقابي باندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث سجل مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 600. 

ويطالب فريق الدفاع عن كاستيو بإنهاء احتجازه في سجن للشرطة في ليما، ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة القاضي سيزار سان مارتن قرارها في وقت لاحق.

لم أرتكب أي تآمر

وخاطب كاستيو الذي كان برفقة محاميه القاضي قائلًا "أنا لم أرتكب أي جريمة تآمر".

وأضاف الرئيس السابق أن "من تآمر هم الكونجرس والمؤسسات الأخرى التي خططت لإسقاط حكومتي من خلال طلبات عزل متتالية وحيل أخرى".

وزعم كاستيو أنه معزول عن العالم الخارجي وطلب من القاضي السماح له الاتصال بزوجته وطفليه الذين مُنحوا حق اللجوء في المكسيك.

وبحسب وسيط الجمهورية لحقوق الإنسان في البيرو الذي زار ممثلون عنه كاستيو في سجنه الأسبوع الماضي، فإن الرئيس السابق كان بصحة جيدة ومحتجزًا في ظروف قانونية.

وألقي القبض على كاستيو بعد ساعات من عزله بينما كان في طريقه للسفارة المكسيكية لطلب اللجوء، وحلت مكانه نائبته دينا بولوارتي التي أدت اليمين الدستورية لإكمال الولاية.

بيدرو كاستيو البيرو المحكمة العليا جلسة استماع رئيس البيرو المخلوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 29-12-2022

تظاهرات فى منطقة سانتا كروز البوليفية بعد اعتقال حاكمها المعارض

دعاء وأذكار الصباح الخميس 29-12-2022

رواندا: طائرة حربية كونغولية انتهكت مجالنا الجوى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-12-2022 فى الدورى المصرى والدوريات الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات