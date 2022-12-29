الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على مدار اليوم.. وصول 11 رحلة طيران دولية لمرسى علم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، 11 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

 

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم  عن وصول 4 رحلات من المطارات الإيطالية، رحلة من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة داخلية ورحلة من النمسا وأخرى من هولندا، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.

 

فيما شهدت صالات الوصول والسفر بمطاري الغردقة ومرسى علم تعليق زينة العام الجديد المضيئة لاستقبال الوفود السياحية التي وصلت للاحتفال بالعام الجديد على شواطئ مدينة الغردقة، حيث تقدم السلطات المختصة للزائرين الوفود وقبعات بابا نويل عند وصولهم إلى المطار تزامنًا مع احتفالات رأس السنة. 
 

بأجواء كرنفالية.. فنادق البحر الأحمر تستعد للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة
 

وتشهد فنادق البحر الـحمر حالة من الانتعاشة في حركة الإشغالات الفندقية بفنادق الغردقة ومرسي علم، حيث وصلت نسب الإشغال لـ80%، كما ارتفعت معدلات وصول رحلات الطيران وخاصة القادمة من الدول الأوروبية.

 

وأنهت فنادق البحر الأحمر السياحية استعداداتها لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يصل لفنادقها سياح من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الكريسماس، حيث تزينت مداخل وواجهات الفنادق بأشجار أعياد الميلاد وبابا نويل، وكذلك أجواء الكريسماس ورأس السنة.

 

من جانبه قال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبري بمرسي علم، إن موسم الكريسماس هذا العام سيشهد احتفالات كبري، حيث إن هناك بعض الفنادق أعلنت عن أن نسب الإشغال بها تخطت 80%، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحية بالبحرالأحمر بدأت في تجهيز العروض الخاصة ودعوة عدد من الفنانين العرب والأجانب لإحياء احتفالات الكريسماس، بالإضافة إلى تجهيز منصات الألعاب النارية وعروض الأنيميشن.

 

وأضاف عثمان، في تصريح لـ"الدستور"، أن جهود الدولة المصرية ومساعيها لفتح أسواق سياحية جديدة وتعاونها مع شركات السياحة بدأت تؤتي ثمارها على القطاع السياحي، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض الفنادق بنسبة  80 و85%.

احتفالات رأس السنة الاشغالات الفندقية الفنادق السياحية الكريسماس رحلات الطيران فنادق البحر الأحمر مطار مرسى علم

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رئيس التحرير

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