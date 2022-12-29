الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل وفاة واحدة بفيروس كورونا مقارنة بثلاثة فى اليوم السابق

جثة
جثة

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في 28 ديسمبر، مقارنة مع ثلاث وفيات في اليوم السابق.

 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، بهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5246.

 

السلطات الصينية تنظم إنتاج الإمدادات الطبية مع زيادة انتشار كورونا


يأتي هذا فيما تستحوذ السلطات الصينية على إنتاج عدد من شركات إنتاج الأدوية من العقاقير الأساسية في مواجهة موجة غير مسبوقة من وباء كوفيد-19، بينما تشهد السوق نقصًا في الأدوية.
 

ومنذ عام 2020، تفرض الصين تدابير صحية صارمة في إطار سياسة "صفر كوفيد" التي جعلت من الممكن حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين لم يتلقّوا اللقاح.
 

ولكن السلطة الصينية أنهت غالبية القيود في بداية ديسمبر، وسط تزايد السخط بين السكان وتأثيرها الكبير على الاقتصاد.


ومنذ ذلك الحين، يُسجل تسارع في حالات كوفيد في الصين في الوقت الذي تشهد فيه نقصًا في أدوية خفض الحمى والاختبارات الذاتية، في مواجهة الطلب المتزايد عليها.
 

وفي ظلّ هذا الواقع، أفادت تقارير محلية بأنّ 11 على الأقل من أصل 42 من شركات تصنيع الأدوية، استحوذت الحكومة على جزء من إنتاجها على الأقل.
 

وأشارت شركة "ويز بيوتيك" المصنّعة لاختبارات المستضدّات في شيامن (شرق) على حسابها الرسمي، إلى "استحواذ" السلطات المحلية على إنتاجها. وأكد ممثل "ويز بيوتيك" هذا الأمر لوكالة فرانس برس.
 

وفي بكين، أرسلت السلطات موظفين إضافيين إلى ستة من مصنّعي اختبارات المستضدات لمساعدتهم على "زيادة الإنتاج"، وفقًا لمذكّرة من البلدية.
 

وقال تشو تشيتشنغ المسئول في الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إنّ هذه القرارات تسمح بـ"تأمين الإنتاج، ولكن الخدمات اللوجستية ما زالت غير منتظمة في المستشفيات والصيدليات".

الصين وفاة واحدة جديدة فيروس كورونا ثلاث وفيات حصيلة الوفيات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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